В Прокопьевском психоневрологическом интернате у двух человек выявили пневмонию

У двух жителей Прокопьевского психоневрологического интерната диагностировали внебольничную пневмонию. Их госпитализировали. Еще у 46 оказались положительными пробы на грипп А, сообщили в пресс-службе Минздрава Кузбасса.

«В Прокопьевском психоневрологическом интернате у двух проживающих несколько дней назад повысилась температура тела, при обследовании была выявлена внебольничная пневмония», — отметили в министерстве.

Их срочно доставили в инфекционное отделение Прокопьевской больницы.

По требованиям Роспотребнадзора 128 человек, проживающих в корпусе, обследовали на грипп А, у 46 пробы оказались положительные, но без клинической симптоматики. Проживающих в доме-интернате доставили в инфекционную больницу Новокузнецка и инфекционное отделение Прокопьевской городской больницы. Сейчас они проходят обследование и получают необходимую медицинскую помощь.

«Роспотребнадзор и Минздрав Кузбасса взяли на контроль Прокопьевский дом-интернат, в учреждении проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия», — добавили в ведомстве.

Специалисты устанавливают, какой подтип гриппа А поразил людей. Одна из версий — это гонконгский грипп. Правоохранители начали доследственную проверку после сообщений о массовом заболевании пациентов.