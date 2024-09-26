В Приволжье заключенного насквозь пронзила балка на производстве

В Нижегородской области врачи пытаются спасти жизнь заключенному исправительной колонии № 14, которого на производстве пронзило деревянной балкой насквозь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, 34-летний осужденный получил травму вечером 20 сентября. На место прибыла бригада скорой помощи, которая доставила его в местную больницу, где его прооперировали.

«Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии», — уточнил канал.

Официальной информации о том, при каких обстоятельствах мужчина получил травму, пока нет. При этом городской интерактивный портал «Открытый Нижний» сообщил, что во время работы часть доски вылетела из оборудования и проткнула живот мужчине.

Авторы Telegram-канала также отметили, что пресс-служба ГУФСИН по Нижегородской области подтвердила информацию о травмировании заключенного ИК-14. Уже проводится расследование обстоятельств этого несчастного случая.

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