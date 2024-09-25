Житель ХМАО отправится в колонию на 11 лет после убийства знакомого

В ХМАО суд приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за убийство приятеля. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Суды Югры».

Ссора между двумя мужчинами произошла в тамбуре жилого дома. Осужденный с помощью кухонного ножа нанес приятелю 64 удара по различным частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Отбывать наказание югорчанин будет в колонии строго режима. Он также должен выплатить компенсацию супруге убитого в размере 1,5 миллиона рублей.