Житель ХМАО отправится в колонию на 11 лет после убийства знакомого
В ХМАО суд приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за убийство приятеля. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Суды Югры».
Ссора между двумя мужчинами произошла в тамбуре жилого дома. Осужденный с помощью кухонного ножа нанес приятелю 64 удара по различным частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Отбывать наказание югорчанин будет в колонии строго режима. Он также должен выплатить компенсацию супруге убитого в размере 1,5 миллиона рублей.
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