В Приморском крае 18 человек отравились питьевой водой

Жители Спасска-Дальнего в Приморском крае отравились питьевой водой. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, лица из числа сотрудников унитарного предприятия, ответственного за подачу питьевой воды, не произвели контроль за показателями и продолжили подавать воду, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим нормативам», — сообщили в СК.

В результате 18 жителей одного из микрорайонов города госпитализировали с признаками отравления.

Следователи проведут судебные экспертизы, проведут допросы подозреваемых и опросят потерпевших.

В субботу, 29 июня, более 30 детей из лагеря «Белка» в Пензе обратились к врачам, почувствовав у себя симптомы отравления.