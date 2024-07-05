В Приморском крае 18 человек отравились питьевой водой

СК возбудил дело после отравления 18 жителей Приморья питьевой водой

Фото: РИА «Новости»

Жители Спасска-Дальнего в Приморском крае отравились питьевой водой. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, лица из числа сотрудников унитарного предприятия, ответственного за подачу питьевой воды, не произвели контроль за показателями и продолжили подавать воду, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим нормативам», — сообщили в СК.

В результате 18 жителей одного из микрорайонов города госпитализировали с признаками отравления.

Следователи проведут судебные экспертизы, проведут допросы подозреваемых и опросят потерпевших.

В субботу, 29 июня, более 30 детей из лагеря «Белка» в Пензе обратились к врачам, почувствовав у себя симптомы отравления.

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