Более 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Пензе

Прокуратура: более 30 детей из лагеря «Белка» в Пензе обратились за медпомощью

Массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере «Белка» в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Более 30 детей в «Белке» почувствовали недомогание 27 и 28 июня. Прокуратура провела проверку и выяснила, что в лагере нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. В отношении отвечающей за питание фирмы возбудили дела об административных правонарушениях.

Ранее посетители суши-бара в Курске отравились курицей, Россельхознадзор нашел в филе сальмонеллу. В надзорном ведомстве отметили, что от несертифицированного мяса пострадали 13 горожан.

Незадолго до этого вспышку отравлений также зафиксировали в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. В больницы с ботулизмом поступили четыре человека. Роспотребнадзор в рамках санитарно-эпидемиологического расследования после вспышки отравлений изъял в Москве 70 тонн опасной продукции.