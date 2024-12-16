Тигр напал на мужчину в Хабаровском крае

Тигр напал на посетителя базы отдыха в Хабаровском крае

Посетитель базы отдыха попал в больницу после нападения тигра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По данным ведомства, тигр напал на постояльца базы отдыха ООО «Заповедные места» в Нанайском районе Хабаровского края 14 декабря.

Пострадавшего госпитализировали с переломами ребер и раной поясничной области. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

«Прокуратура Нанайского района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства при организации отдыха граждан», — отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах. Виновному по этой статье грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее медведь убил охотника, который разбудил его выстрелом из ружья в Приморском крае.