В Приморье водитель намеренно сбил облаявшую его машину собаку

Полиция проверит сообщения о намеренном наезде машины на пса в Находке

В Приморском крае водитель наехал на пса, который погнался за машиной. Полиция по региону проведет проверку ЧП, сообщила пресс-служба ведомства.

Неизвестный на внедорожнике сбил собаку на Еловой улице и скрылся.

«По данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливается личность и местонахождение автомобилиста, а также обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

По результатам проверочных мероприятий правоохранители вынесут обоснованное решение.

Telegram-канал «Приморье|Online» уточнил, что погибла собака по кличке Черныш. Животное проживало на авторазборке неподалеку. Судя по всему, собака бегала и лаяла перед автомобилем, что не понравилось водителю, в итоге он решил расправиться с ней.

Ранее собаку с истерзанной лапой нашли в Удмуртии.