«Мы знаем, что она бывшая домашняя». Собаку с истерзанной лапой нашли в Удмуртии

Дворняга с истерзанной лапой бегает по городу Чайковскому в Удмуртии, ее пытаются поймать. О происходящем 360.ru рассказала местный волонтер Ирина.

«Над собакой не то чтобы издевались — ее, наверное, хотели поймать в капкан, либо в силки, либо еще во что-то. А она, видать, вырвалась. И вот так она себе повредила лапу с помощью людей. <…> Мы даже знаем, что она бывшая домашняя», — поделилась женщина.

По ее словам, помешать животное могло кому-то из владельцев огородов, истоптав грядки. Поймать собаку пытаются уже несколько дней, но пока безуспешно. Ирина отметила, что хочет вылечить питомца и оставить себе.

«Мы отправили, чтобы нам напечатали листок с объявлением: соседи, не трогайте, ради бога, собаку, мы ее поймаем, заберем, у вас на грядках еще ничего не растет, дайте нам время. Хотя бы так ее обезопасили», — добавила волонтер.

Ранее жители Омска пожаловались на соседа, избивающего своего пса. По их словам, из квартиры мужчины регулярно доносятся визги животного и крики хозяина, а у самой собаки травмирована лапа.