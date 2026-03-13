В Приморье спустя месяц поисков поймали тигра, растерзавшего охотника

В Чугуевском округе Приморского края поймали тигра-людоеда, который еще в феврале напал на 23-летнего охотника. Хищника, раненного в спину, выслеживали около месяца, сообщил KP.RU .

Нападение произошло примерно в 20 километрах от села Извилинка. Охотники везли корм на подкормочную площадку для копытных. Мужчины разделились, один из них, вернувшись, увидел тело напарника со следами нападения хищника. Тигр скрылся в сопках.

Месяц специалисты охотнадзора и центра «Амурский тигр» расставляли ловушки, но зверь умело обходил их. Поймать его удалось лишь на окраине Березовки. Замминистра лесного хозяйства Приморья Филипп Шутов сообщил, что это крупный самец. Сейчас его везут в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка.

«Данная особь уже никогда не будет выпущена в дикую природу», — подчеркнул он.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев предположил, что на агрессию хищника могла спровоцировать боль или случайная встреча с добычей.