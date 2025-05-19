В Приморье проводят проверку после катания пьяного мужчины на стреле крана

Прокуратура начала проверку после подъема человека на стреле крана в Приморье

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту нарушения правил эксплуатации строительной техники в Соловей Ключе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь прокуратура установит собственника техники и земельного участка, а также обстоятельства инцидента. Надзорное ведомство даст принципиальную и всестороннюю оценку действий всех причастных лиц.

Ранее в Сети появилось видео, на котором крановщик поднял товарища на стреле высотной строительной техники и начал раскачивать.

Telegram-канал Shot отметил, что поднятый в небо человек мог быть пьян.

Ранее в Москве рабочий сорвался со строящегося высотного здания на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово. Мужчина рухнул с монтажного горизонта и попал на защитно-улавливающую сетку 22-го этажа.

Подоспевшие на место коллеги затащили его в центр сети, которая и предназначена для ограждения рабочих мест на большой высоте.