В Приморье проводят проверку после катания пьяного мужчины на стреле крана

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту нарушения правил эксплуатации строительной техники в Соловей Ключе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в Сети появилось видео, на котором крановщик поднял товарища на стреле высотной строительной техники и начал раскачивать.
Теперь прокуратура установит собственника техники и земельного участка, а также обстоятельства инцидента. Надзорное ведомство даст принципиальную и всестороннюю оценку действий всех причастных лиц.
Telegram-канал Shot отметил, что поднятый в небо человек мог быть пьян.
Ранее в Москве рабочий сорвался со строящегося высотного здания на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово. Мужчина рухнул с монтажного горизонта и попал на защитно-улавливающую сетку 22-го этажа.
Подоспевшие на место коллеги затащили его в центр сети, которая и предназначена для ограждения рабочих мест на большой высоте.
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