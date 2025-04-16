Пролетел несколько этажей. Рабочий рухнул со стройки в Москве

Один из рабочих сорвался со стройки в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Как уточнил собеседник редакции, все произошло на проекте «Ривер Парк». Комплекс строится на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово, в Западном административном округе российской столицы.

«Между ветрозащитой упал с монтажного горизонта. Попал на защитно-улавливающую сетку 22-го этажа», — рассказал очевидец.

Источник также предположил, что при падении строитель мог удариться об стенки. Коллеги затащили его в центр сети — ЗУСы предназначены как раз для ограждения рабочих мест на большой высоте. Сетки выполняют страховочные функции.

«Он на страховке, во всем был. Говорит, больно ему. Лежит пока, хотим спускать его», — прояснил ситуацию собеседник 360.ru.

Позднее стало известно, что мужчина пролетел четыре этажа до страховочной сетки. Рабочие сняли его при помощи крана, пострадавшего передали прибывшим на место медикам. Предварительно, строитель травмировал ноги.

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