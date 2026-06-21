В Приморье пропал вертолет Robinson

В Приморском крае пропал вертолет Robinson, на борту находились два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Винтокрылая машина вылетела из поселка Терней в сторону села Единка. В назначенное время экипаж на связь не вышел, его местонахождение неизвестно, начались спасательные мероприятия.

На борту вертолета находились пилот и летчик-наблюдатель. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна». В районе работают следователи-криминалисты для установления всех обстоятельств произошедшего.

Во вторник, 16 июня, жесткую посадку в Карачаево-Черкесии совершил вертолет AS-50. ЧП произошло в районе Архыза, в результате происшествия пострадавших не было, причины выясняются.