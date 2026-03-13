В Приморье произошла сильная утечка газа

В микрорайоне ЛДК в Дальнереченске произошла сильная утечка газа. Местные жители пожаловались на невыносимый запах и головную боль, некоторые семьи с детьми уезжают из района, сообщил телеграм-канал Amur Mash .

По информации канала, запах газа ощущали еще 12 марта, но ночью ситуация ухудшилась — вонь чувствуется даже на противоположных концах города. Администрация Дальнереченска подтвердила, что на газопроводе в районе улицы Полевой произошла утечка.

Специалисты проводят работы по локализации аварии. Власти заверили, что для населения они не представляют опасности. Однако жители в соцсетях жалуются на ухудшение самочувствия.

По предварительным данным, причиной утечки стала разгерметизация шва.

Месяц назад режим повышенной готовности из-за утечки газа ввели в Махачкале. Причиной стало возгорание цистерны с сжиженным газом.