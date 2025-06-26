Северокорейцы поймали двух акул на Сахалине

Северокорейские рыбаки выловили двух акул на Сахалине и с трудом поместили свою добычу в автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash .

«Трофей этих ребят — сельдевая и лососевая хищницы», — отметили авторы публикации.

Лососевая акула, или тихоокеанская сельдевая акула, — вид хрящевых рыб из рода Lamna семейства сельдевых акул. Тело сельдевых акул обычно темно-серое или синеватое сверху и белое снизу. У них длинные, заостренные рыла и крупные треугольные зубы. Эти рыбы обитают в открытом океане и питаются рыбой, в том числе сельдью и лососем. Отсюда и их название.

Ранее рыбаки у берегов Сахалина увидели белую акулу, которую в народе называют людоедом. Этот вид на грани исчезновения: в мире осталось всего 3,5 тысячи особей. Хищника заметили недалеко от Холмского порта. Акула была небольшой — всего около двух метров.