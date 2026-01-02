В Приморье при пожаре погибли три человека

В Приморье при пожаре погибло двое мужчин и одна женщина

В результате пожара в доме в Приморском крае погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

ЧП произошло в пятницу утром в многоквартирном одноэтажном доме на улице Арсеньева в населенном пункте Галенки.

Погибли 62-летняя женщина и двое мужчин 58 и 37 лет, правоохранители устанавливают их личности. Тела обнаружили спасатели во время тушения, огонь распространился на площади в 25 квадратных метров.

Приморская прокуратура в Telegram-канале добавила, что взяла установление обстоятельств произошедшего и результаты доследственной проверки под свой контроль.

Ранее в пожаре в Якутии погибли пять человек, в том числе трое детей. Огонь охватил деревянный трехэтажный дом с гаражом.