В Якутии в загоревшемся доме нашли пять тел

Частный дом загорелся в якутском селе Сунтар. Спасатели обнаружили тела пяти погибших, в том числе трех детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Саха (Якутия).

На Хатыннахской улице загорелся деревянный двухэтажный дом с гаражом. Площадь пожара составила 24 квадратных метра, в тушении участвовали шесть спасателей с двумя единицами техники. Они нашли тела пяти человек, в том числе трех детей.

На место съехались дознаватели МЧС России, следственно-оперативная группа и представитель прокуратуры. Причину пожара установят специалисты. Пресс-служба Следкома Якутии сообщила о проведении процессуальной проверки.

В Свердловской области под Серовом группа подростков устроила пожар, пытаясь натопить баню. Двое погибли.