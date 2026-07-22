В Приморье предотвратили контрабанду наград времен Японской империи в Китай

Награды времен Японской империи обнаружили таможенники у иностранца, следовавшего в Китай. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Инспекторы проверяли багаж пассажиров рейсового автобуса, пересекавшего границу на пункте пропуска Пограничный.

В рюкзаке 57-летнего иностранного гражданина они обнаружили медали: «За участие в Маньчжурском и Первом Шанхайском инцидентах» и «За участие в Китайском инциденте» 1934 года, «В память Восшествия на престол Императора Сева» 1928 года и наградной знак ранения «Сеигундзинсе» 1938 года.

Разрешительных документов на вывоз культурных ценностей у мужчины не было, поэтому их изъяли. Иностранец пояснил, что собирался использовать награды для проведения лекции.

На него возбудили два дела об административных правонарушениях за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений.

Ранее в Шереметьеве предотвратили контрабанду ювелирных украшений на 36 миллионов рублей.