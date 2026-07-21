Контрабанду ювелирных изделий на 36 млн рублей пресекли в Шереметьеве

Таможня в Шереметьеве изъяла украшения на 36 млн рублей у туристки из Дубая

Таможенная служба в аэропорту Шереметьево обнаружила незадекларированные ювелирные украшения на 36 миллионов рублей у прибывшей из Дубая 46-летней россиянки. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Женщину остановили в «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. В ее багаже и ручной клади нашли 19 пар серег, 14 украшений, четыре пары обуви и шесть аксессуаров от брендов Cartier, Chaumet, Boucheron, Tiffany&Co, GRAFF, Van Cleef & Arpels, Piaget, Bulgari и других.

Пассажирка пояснила, что ценности являются ее личными, а с правилами таможенного оформления она не знакома. Экспертиза установила, что изделия оригинальные и изготовлены из платины 950 пробы и золота 750 пробы со вставками из сапфиров, бриллиантов и берилла.

Следователи завели уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Женщина заплатила таможенный платеж в размере девяти миллионов рублей и перечислила 18 миллионов рублей в возмещение двухкратной суммы причиненного ущерба.

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