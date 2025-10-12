В Приморье подростки напали на работников кафе

Во Владивостоке группа подростков напала на работников кафе

Во Владивостоке группа несовершеннолетних напала на работников кафе. Прокуратура Приморского края начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло вечером в субботу в заведении на улице Ватутина. В Сети появились кадры, как несколько подростков напали на сотрудников, а затем несовершеннолетние скрылись.

«В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности участников инцидента», — заявили в прокуратуры.

Надзорное ведомство взяло под контроль ход процессуальной проверки. Особое внимание правоохранители обратят на оценку работы органов профилактики в сфере подростковых правонарушений.

Ранее толпа подростков напала на женщину и мужчину в Нижнекамске. Потерпевших доставили в больницу, СК установил личности агрессоров и завел уголовное дело.