Толпа подростков напала на мужчину и женщину в Нижнекамске

Накануне вечером в среду, 10 сентября, в Нижнекамске группа несовершеннолетних напала на мужчину и женщину. По предварительным данным, происшествие случилось около 22:00, сообщил сайт Inkazan .

В социальных сетях появились кадры с камер видеонаблюдения, но точное место происшествия пока не установлено. Местные жители рассказали, что молодые люди напали на пару, и после того как основная группа нападавших разбежалась, двое подростков продолжили нападение на женщину.

Потерпевших увезли в больницу на скорой помощи. Личности нападавших удалось оперативно установить. Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту хулиганства. Уже задержаны семеро несовершеннолетних, мотивы нападения и все обстоятельства случившегося выясняются.