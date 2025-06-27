В Приморье озвучили причину массового отключения света

Выдавливание фундамента опоры линии электропередачи повлекло за собой массовый блэкаут в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства энергетики и газоснабжения.

Речь идет об аварии, которая произошла накануне на болотистой местности Хабаровского края, в зоне пересечения с линией 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир-2.

«Причиной стало пучение грунта, что привело к перекрытию ВЛ 500 кВ на ВЛ 10 кВ и последующему аварийному отключению», — рассказали представители министерства.

После ЧП переток электроэнергии из Хабаровского края снизился, и, чтобы защитить энергосистему, подействовала системная автоматика ограничения нагрузки, в результате которой около трети потребителей Приморья остались без света. По данным Минэнерго, проблему решили к 19:18 по местному времени.

На отключение электричества жаловались жители Надеждинского района, Артема, Уссурийска, Дальнегорска, Большого Камня, Находки, Арсеньева и Лесозаводска. Во Владивостоке зафиксировали ухудшение работы мобильного интернета и некоторых сайтов, а так же части пешеходных светофоров.