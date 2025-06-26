Приморье накрыл блэкаут

Массовые отключения света произошли во Владивостоке 26 июня. Об этом сообщило VL.ru .

По данным журналистов, свет отключили в Надеждинском районе, Артеме, Уссурийске, Дальнегорске, Большом Камне, Находке, Арсеньеве и Лесозаводске. Во Владивостоке перестала работать часть пешеходных светофоров.

Более 1200 адресов остались без электроэнергии. Помимо этого, очень медленно работает мобильный интернет и отключились некоторые сайты.

Ранее больше у 12 тысяч жителей Красноярского края отключили свет из-за урагана. Электричество пропало на территории 50 населенных пунктов региона. Сотрудники аварийных служб незамедлительно приступили к ремонту.