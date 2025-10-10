В Приморье отец школьника избил учеников и распылил газ

Отец ученика шестого класса в городе Большой Камень Приморского края избил нескольких школьников и распылил газ из баллончика. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, 42-летний мужчина приехал в школу, чтобы разобраться в конфликте между своим ребенком и другими учениками на территории неподалеку от учебного заведения.

В итоге он избил нескольких учеников и применил газовый баллончик, а затем скрылся на машине. Правоохранители установили местоположение мужчины, задержали и привезли в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Полиция также опрашивает очевидцев и уточняет степень тяжести вреда здоровью потерпевших.

Ранее в Уфе взрослые мужчины избили шестерых подростков, четверо из них получили серьезные травмы, а у одного выпал зуб. В МВД по Башкирии начали расследование ЧП.