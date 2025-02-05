В Приморье обрушился мост через реку Большая Уссурка

Мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском округе Приморья временно закрыли из-за обрушения одного пролета. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация муниципалитета.

На фотографии видно, что на поврежденной части моста застрял большегруз, из которого на лед реки упали стройматериалы. ЧП произошло в ночь с 4 на 5 февраля.

«Произошло обрушение одного пролета муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка. В связи с этим введен запрет на передвижение по мостовому переходу», — сообщила администрация.

В границах села Мельничное ввели режим повышенной готовности, на место происшествия выехали специалисты. По информации властей, пострадавших нет.

В конце января в Тимирязевском районе Москвы частично обрушилась эстакада. На Дмитровском шоссе упала бетонная плита.