Эстакада частично обрушилась в Тимирязевском районе Москвы

Частичное обрушение эстакады произошло в Тимирязевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Со слов заявителя, на Дмитровском шоссе в районе дома № 1, корпус 1, упала бетонная плита. На место выехали Росгвардия и дежурно-диспетчерская служба.

«На проезжей части — некрупные фрагменты облицовки моста», — сообщил источник.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в квартире жилого дома на востоке Москвы произошло частичное обрушение потолка. В результате случилась протечка холодной воды. Никто не пострадал, о других разрушениях ничего не известно.

До этого потолок обрушился в бассейне во Владивостоке. ЧП случилось в Советском районе, о пострадавших не сообщалось.