В Приморье нашли труп амурского тигра

Предварительно, хищника кто-то убил. Полиция проводит доследственную проверку. Труп зверя нашли в пяти километрах от ближайшего населенного пункта.

«Эта территория дикой природы, поэтому рассуждения о том, что в тигра могли стрелять из-за его „конфликтности“, несостоятельны», — отметили в центре.

Ранее в Приморье компания рыбаков наткнулась ночью на амурского тигра. Мужчины увидели хищника возле остановившейся в сугробе машины неподалеку от села Ракитное. Любители рыбалки перепугались, но тигр не стал нападать на группу. Зверь не заинтересовался ни автомобилем, ни людьми. Некоторое время он стоял на месте, наблюдая за рыбаками, а затем неторопливо скрылся в лесу.