В Приморье нашли тело одного из рыбаков, провалившихся под лед на реке Уссури

Спасатели нашли тело одного из двух рыбаков, провалившихся под лед на реке Уссури в Приморском крае, поиски второго мужчины продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

«Спасатели МЧС сегодня днем примерно в 150 метрах от места провала ниже по течению обнаружили тело одного из двух мужчин, которые 28 марта провалились под лед на реке Уссури в районе поселка Горные Ключи», — заявили в ведомстве.

Поиски второго мужчины в настоящее время продолжаются.

Спасатели предупредили, что большая часть акватории Приморского края уже освободилась ото льда, остаточный ледостав сохраняется только в северных районах и на водных объектах региона.

При этом идет процесс разрушения ледовых полей, поэтому выход на лед смертельно опасен и категорически запрещен.

В конце марта два парня провалились под лед в Ленинградской области во время поездки на шашлыки.