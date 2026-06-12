В Приморье исчез медведь, на которого натаскивали собак

Минприроды: ситуацией с медведем в Приморье занимается полиция и Росприроднадзор

Специалисты Миноприроды выехали к медведю, которого держали в неподобающих условиях в приморском селе Иннокентьевка, но зверя там не оказалось. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники министерства первый раз выехали на место 4 апреля и выяснили, что животное — частная собственность, приобретенная физическим лицом в 2015 году в соответствии с действующим законодательством.

«На сегодняшний момент это запрещено действующим законом, но закон обратной силы не имеет», — уточнили в Минприроды.

Информацию передали в природоохранную прокуратуру, Россельхознадзор и Росприроднадзор, так как именно они занимаются вопросом содержания животных в неволе.

Специалисты Минприроды выехали на место второй раз, но медведя там не оказалось.

«Этим вопросом занимается Росприроднадзор и полиция», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Сети появились кадры с медведем в клетке без воды и почти без еды. Хозяева использовали хищника для натаскивания собак.