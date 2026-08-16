В Приморье инспекторы ПДН нашли школьницу, бросавшую камни в женщину-инвалида

В городе Артем инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность школьницы, которая вместе с подругой бросала камни в женщину-инвалида во дворе одного из домов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В соцсетях распространилось видео, на котором подростки закидали камнями 64-летнюю пенсионерку. Школьницы пробили женщине голову.

В полиции уточнили, что сестра пострадавшей обратилась к правоохранителям. Она рассказала, что ее родственницу травмировали. Медики диагностировали открытую рану областей головы. Личность нападавшей установили.

«Школьница, 2016 года рождения, была приглашена в территориальный отдел полиции, где опрошена в присутствии законных представителей. Ранее на профилактическом учете в полиции девочка и ее семья не состояли», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что потерпевшую направили на судмедэкспертизу, чтобы установить степень тяжести причиненного ее здоровью вреда. Школьницу поставят на профучет, а все материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее соседка травмированной пенсионерки рассказала, что женщина по развитию как пятилетний ребенок. Ее никто никогда не обижал, а только заступались. По ее словам, школьницы специально ее провоцировали, развлекаясь, а потом стали бросать в нее камни.