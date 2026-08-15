«Она как ребенок». Девочки-подростки закидали камнями инвалида в Артеме

На кадрах видеонаблюдения видно, как девочка бросает большой камень в пожилую женщину. Соседка пенсионерки рассказала, что пострадавшую зовут Наташа, ей 64 года, в этом доме она живет с сестрой и племянником, которые ухаживают за ней.

«Она как ребенок от трех до пяти лет, потому что у нее развитие такое. <…> Говорит плохо, но все понимает. И с бабушками с нашими мусор выносит, и в магазин рядышком ходит. У нас все на пятачке. Возле дома гуляет постоянно. Никто ее пальцем никогда не трогал, наоборот, заступаются всегда. Она вообще очень хорошая, <…> очень милая. Вот и сегодня она стоит и плачет. У меня самой слезы», — рассказала соседка.

По ее словам, две девочки специально провоцировали Наташу: кривлялись, рвали цветы, дразнили. Причем делали это намеренно, будто бы развлекались. Потом принялись кидать в женщину камни. Тот, что ударил инвалида, оказался не единственным. Подростки пробили своей жертве голову.

«Я ее сегодня видела, она не в больнице, а пишут везде: в больнице. Нет, она пролежала вчера весь день дома, ей плохо было. Сегодня ее освидетельствовали, и в понедельник уже будет судмедэксперт», — поделилась собеседница 360.ru.