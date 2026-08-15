«Она как ребенок». Девочки-подростки закидали камнями инвалида в Артеме
В Артеме девочки-подростки бросали камни в инвалида, женщине пробили голову
Две девочки-подростка закидали камнями женщину-инвалида в Артеме. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, рассказала 360.ru ее соседка. Расследование дела взяла на контроль прокуратура Приморского края.
На кадрах видеонаблюдения видно, как девочка бросает большой камень в пожилую женщину. Соседка пенсионерки рассказала, что пострадавшую зовут Наташа, ей 64 года, в этом доме она живет с сестрой и племянником, которые ухаживают за ней.
«Она как ребенок от трех до пяти лет, потому что у нее развитие такое. <…> Говорит плохо, но все понимает. И с бабушками с нашими мусор выносит, и в магазин рядышком ходит. У нас все на пятачке. Возле дома гуляет постоянно. Никто ее пальцем никогда не трогал, наоборот, заступаются всегда. Она вообще очень хорошая, <…> очень милая. Вот и сегодня она стоит и плачет. У меня самой слезы», — рассказала соседка.
По ее словам, две девочки специально провоцировали Наташу: кривлялись, рвали цветы, дразнили. Причем делали это намеренно, будто бы развлекались. Потом принялись кидать в женщину камни. Тот, что ударил инвалида, оказался не единственным. Подростки пробили своей жертве голову.
«Я ее сегодня видела, она не в больнице, а пишут везде: в больнице. Нет, она пролежала вчера весь день дома, ей плохо было. Сегодня ее освидетельствовали, и в понедельник уже будет судмедэксперт», — поделилась собеседница 360.ru.
Заявление на девочек написали, в школу сообщили. Личности подростков установили, родителей вызвали на беседу.
«Сейчас и ПДН подключилась, и все. У них на понедельник вызваны все. Школа отреагировала быстро, конечно. Спасибо им за это», — отметила собеседница 360.ru.
Оказалось что девочки — двоюродные сестры, одна из которых, предположительно, учится в спецшколе. По словам соседки, мать одной из несовершеннолетних пошла домой к Наташе, скорее всего, «будут разговаривать».
В пресс-службе СК по Приморскому краю сообщили, что у пострадавшей черепно-мозговая травма. Ее направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести причинения вреда здоровью. Прокуратура взяла на контроль расследование дела о нападении.