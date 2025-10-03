Суд отправил водителя в колонию-поселение за массовое ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге водителя, виновного в аварии с пострадавшими, приговорили к 1,5 года в колонии-поселении. Об этом написала «Мойка78» .

Авария случилась 19 марта прошлого года на Большом Сампсониевском проспекте. По данным следствия, водитель превысил скорость и проехал на красный свет, спровоцировав столкновение пяти автомобилей. Несколько человек пострадали, в том числе женщина и ребенок получили тяжелые травмы.

Виновник покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшим, как отметила пресс-служба городской прокуратуры. Дело возбудили по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ. Выборгский районный суд сначала прекратил дело из-за примирения сторон, однако прокуратура обжаловала это решение. При повторном рассмотрении вина водителя была доказана, и суд назначил ему наказание — один год шесть месяцев в колонии-поселении и лишение водительских прав на год.