В Приморье 14-летняя девочка за рулем машины сбила насмерть пешехода

В Дальнереченске несовершеннолетняя девочка за рулем автомобиля, не имея навыков вождения, не справилась с управлением и съехала с дороги. В результате аварии один человек погиб, шестеро пострадали, сообщила пресс-служба полиции Приморья.

По данным полиции, 14-летняя девочка села за руль автомобиля и поехала по улице Первомайской. Не справившись с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. Шесть человек пострадали, их отправили в местную больницу. Мужчина 33 лет погиб.

Полиция устанавливает, при каких обстоятельствах несовершеннолетняя оказалась за рулем транспортного средства.

Ранее в Рязани произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей. Виновницей аварии стала 16-летняя девушка, не имеющая водительских прав. Она выехала на оживленную улицу, где столкнулась с шестью иномарками, сильно пострадал один из водителей.