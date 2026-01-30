В Прикамье 4 человека погибли и 2 пострадали в ДТП с санитарным автомобилем

В Пермском крае произошло смертельное ДТП с участием санитарного автомобиля Карагайской центральной районной больницы. В аварии погибли четыре человека, в том числе трое пациентов, сообщила в телеграм-канале министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

Днем 30 января санитарная машина Lada Largus возвращалась из Кудымкара в Карагай после перевозки пациентов с процедуры гемодиализа и попала в ДТП. Двух выживших доставили в больницу Кудымкара с травмами тяжелой и средней степени.

Министр выразила соболезнования родным погибших. Прокуратура Пермского края сообщила, что устанавливает обстоятельства аварии. На место происшествия выехал кудымкарский городской прокурор Дамир Гейфуллин. Правоохранительные органы начали процессуальную проверку.

Ранее в Удмуртии пьяный водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими на трассе. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.