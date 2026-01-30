Пьяный водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими на трассе в Удмуртии

Четыре человека пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Удмуртии. Авария произошла днем 27 января на дороге Завьялово – Гольяны. Об этом сайту izhlife.ru сообщили представители республиканской Госавтоинспекцией.

По информации правоохранителей, около 15:30 нетрезвый 44-летний водитель на автомобиле Skoda Octavia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Granta, за рулем которой находился 21-летний молодой человек.

В результате оба водителя получили различные травмы, также пострадали двое пассажиров отечественной легковушки — 20-летний юноша и девушка. Всех их доставили в больницу для оказания помощи.

Против водителя иномарки составили административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку.