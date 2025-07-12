В пригороде Парижа загорелся крупнейший буддийском храм Франции

В пригороде Парижа произошел пожар в крупнейшем буддийском храме Франции — Ват Пхо. Огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки. Об этом сообщило агентство France-Presse .

Сгорело около 500 квадратных метров, крыша частично обрушилась. Из здания эвакуировали 15 монахов, троим понадобилась помощь из-за отравления дымом. Сейчас на месте работают спасатели и эксперты.

Ранее из-за упавших беспилотников произошли пожары в полях в Динском и Тимашевском районах Краснодарского края. Спасатели ликвидировали возгорания. По информации штаба, обошлось без пострадавших. Пожары разгорелись на пшеничном поле и лесополосе в станице Незаймановской, а также на поле в станице Медведовской.