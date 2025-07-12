Из-за атаки БПЛА на Кубани загорелись поля

Из-за упавших беспилотников произошли пожары в полях в Динском и Тимашевском районах Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперативный штаб .

Спасатели ликвидировали возгорания. По информации штаба, обошлось без пострадавших. В Тимашевском районе пожары разгорелись на пшеничном поле и лесополосе в станице Незаймановской, а также на поле в станице Медведовской.

«На всех участках работают специалисты оперативных и специальных служб», — отметили в штабе.

Ранее дрон атаковал спорткомплекс «Белгород Арена». На спортивном объекте в момент удара проходили занятия. Из-за БПЛА загорелась кровля стадиона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Взрывной волной в здании выбило окна, также повредился фасад.