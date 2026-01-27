В Прибайкалье пассажирский автобус попал в ДТП, пострадали 11 человек

На федеральной трассе Р-255 «Байкал» произошла крупная авария. Маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовиками, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в MAX .

ДТП случилось на 123-м километре магистрали. Микроавтобус следовал из Иркутска в Улан-Удэ. Пострадали 11 человек.

Всех пострадавших доставили в Слюдянскую районную больницу. Шестерым оказали медицинскую помощь и разрешили отправиться домой.

«Пять человек, из них один в тяжелом состоянии, госпитализированы», — написал Кобзев.

