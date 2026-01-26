Рейсовый автобус попал в ДТП в Новороссийске, пассажиров заблокировало в салоне

Рейсовый автобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 на автодороге Новороссийск — Керчь и слетел в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших нет, но 22 пассажира и водитель автобуса оказались заблокированы в салоне. Их пришлось доставать спасателям. Виновником аварии стал водитель Lada, вылетевший на встречную полосу.

Начальник Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров рассказал, что спасатели выводили пострадавших через вскрытое лобовое стекло.

«За рулем будьте всегда аккуратными, смотрите за дорожной ситуацией», — призвал он.

Перед этим в Краснодарском крае произошла еще одна крупная авария. На трехкилометровом участке федеральной трассы «Дон» столкнулись в общей сложности почти 20 автомобилей, пострадали пять человек.