В Приангарье в ДТП с грузовиком пострадали три человека

В Приангарье в ДТП с большегрузом и легковым автомобилем пострадали три человека

Авария с участием большегруза и иномарки произошла на трассе в Иркутской области, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

ЧП случилось на 155-м километре федеральной трассы Р‑258 «Байкал». По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai не справился с управлением и наехал на ограждение. После этого он оказался на полосе встречного движения и столкнулся с фурой Scania R440.

«В результате ДТП водителя и двоих пассажиров кроссовера доставили в медицинское учреждение», — заявили в МВД.

В ведомстве уточнили, что водитель грузовика не пострадал.

Ранее двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Карелии.