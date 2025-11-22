Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Карелии
Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Лоухском районе Карелии. Об этом сообщил «КарелInform» со ссылкой на ГИБДД.
Согласно данным полиции, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. Травмы получили сам автомобилист, а также пассажирка 1987 года рождения и малолетний ребенок.
Проводится проверка. Следственный комитет подключился к расследованию.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте