Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Карелии

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Лоухском районе Карелии. Об этом сообщил « КарелInform » со ссылкой на ГИБДД.

Согласно данным полиции, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. Травмы получили сам автомобилист, а также пассажирка 1987 года рождения и малолетний ребенок.

Проводится проверка. Следственный комитет подключился к расследованию.