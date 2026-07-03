К поискам двух девочек, пропавших в Кызыле, подключились уже 140 человек

Двух школьниц, пропавших в Кызыле 1 июля, ищут уже около 140 человек и 40 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Туве.

Вечером в среду они вышли на прогулку и не вернулись. Их ищут полицейские, спасатели и волонтеры. Координирует действия лично министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Юрий Завьялов.

Для поиска используются как пешие группы, так и лодки, и водолазы, и квадрокоптеры. При этом волонтеры готовы принимать любую помощь.

«Выстраиваем группы по три человека через каждый километр для детального осмотра береговой линии и лесного массива рядом», — сообщила 360.ru волонтер поисково-спасательного отряда «СаяныСпас» Олеся.