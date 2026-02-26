В Приангарье кот выжил после стирки в машинке

Ветеринары Усольской станции по борьбе с болезнями животных в Иркутской области спасли жизнь кота, которого хозяйка постирала в стиральной машине. Об этом в телеграм-канале сообщила Ассоциация ветеринарии Иркутской области.

Медики боролись за жизнь животного несколько часов. Они ввели коту антидоды для вывода из организма стирального порошка и противошоковые препараты, а также взяли биохимический и общий клинический анализы крови.

Кота на несколько дней оставили в стационаре для наблюдения за состоянием. Когда животное пришло в себя, его передали хозяйке. Сейчас кот чувствует себя хорошо, уточнили в ассоциации.

Владелица питомца решила постирать тюль и не заметила кота в барабане. Температура стирки была невысокой и без отжима, поэтому животное не получило ожогов и переломов.

Ранее в Петербурге кот на 17 дней застрял в дымоходе камина.