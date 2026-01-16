Кот на 17 дней застрял в дымоходе камина в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге взятый на передержку кот застрял в дымоходе. Волонтеры достали его на 18-й день заточения, сообщила служба спасения животных «Кошкиспас» поисково-спасательного отряда «Экстремум» в телеграм-канале .

Жильцы дома 1897 года постройки на улице Чайковского взяли на передержку рыжего кота. Предположительно, 29 декабря он спрятался в дымоходе камина. Несколько дней животное отказывалось от еды и не выходило наружу.

Вооружившиеся камерами и петлями волонтеры-спасатели впервые прибыли на место 3 января. Они нашли за обоями заслонку, но не смогли подобраться к коту. Пока искали выходы шахт на крыше, он скрылся в нише и до самого спасения лазил по ответвлениям между этажами. Только 15 января удалось достать питомца и усадить в переноску.

Ранее в Истре спасли кошку, которая спустилась на чужой неотапливаемый балкон и провела там несколько дней. К операции подключились сотрудники администрации и управляющей компании.