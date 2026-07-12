В предместье Парижа эвакуировали 300 человек из-за угрозы теракта
Europe 1: в предместье Парижа эвакуировали 300 человек из-за угрозы теракта
Около 300 человек эвакуировали вечером в субботу в парижском пригороде Сарселе из-за подозрений на подготовку теракта против еврейской общины. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.
Подозрения у полиции вызвал пустой автомобиль, припаркованный возле кинотеатра и ресторана. Из развлекательных заведений эвакуировали несколько сотен человек.
Саперы не обнаружили взрывных устройств, машину вскрыли. Внутри правоохранители нашли винтовку, пистолет и патроны к ним.
Сарсель называют во Франции «Маленьким Иерусалимом» из-за проживающей там крупной еврейской общины.
Ранее на фестивале сальсы в Торонто неизвестные устроили стрельбу. Два человека погибли, еще шестеро получили ранения.