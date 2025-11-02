В порту Краснодарского края загорелся буксир

В порту Кавказ на территории Краснодарского края утром 2 ноября загорелся буксир. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре .

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и оценивают, были ли нарушены требования безопасности судоходства.

Проверку проводит Новороссийская транспортная прокуратура. По ее итогам решат, нужны ли дополнительные меры реагирования.

В ночь на 2 ноября в порту Туапсе в Краснодарском крае загорелся нефтеналивной танкер. В региональном оперативном штабе сообщили, что причиной стало падение обломков сбитых украинских беспилотников. Экипаж успели эвакуировать, пострадавших нет, повреждения получила палубная надстройка.

По данным Минобороны России, за минувшую ночь силы ПВО сбили 164 украинских дрона.