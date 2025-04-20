В порту Холмска на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов

Прокуратура: в порту Хомска случился разлив нефти при перекачке на берег

Розлив нефтепродуктов зафиксировали на юге Сахалина — в порту Хомска. Об этом сообщила пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло при перекачке топлива из судна «Александр Кащук» в береговые емкости. Танкер находился на шестом причале ПАО «Холмский морской торговый порт».

На месте разлива установили боновые заграждения, чтобы предотвратить распространение нефти в окружающую среду.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта и взяла на контроль ход проведения аварийно-спасательной операции.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе.

Ранее разлив нефти произошел на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев в Лениногорском районе Татарстана. Площадь загрязнения составила составила около двух тысяч квадратных метров.

Специалисты локализовали разрыв. Всего из нефтепровода вытекло примерно 8,5 кубических метра нефтепродуктов.