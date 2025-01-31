В Татарстане произошел разлив нефтепродуктов

Росприроднадзор: в Татарстане произошел разлив нефти на площади 2000 кв. метров

В Лениногорском районе Татарстана произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

«Площадь загрязнения почвы предварительно составила 2000 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе компании АО «Транснефть-Прикамье» отметили, что утечку выявили 29 января на участке магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев. Сотрудники аварийной службы локализовали разлив.

«Проводятся ремонтные работы, организуется вывоз загрязненного грунта и снега. Объем выхода нефти составил около 8,5 кубических метра», — подчеркнули в организации.

На месте утечки отобрали пробы почвы. После получения результатов анализа рассчитают сумму ущерба.

При крушении двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря прошлого года произошел разлив нефтепродуктов. Рабочие приступили к демонтажу севшего на мель после катастрофы судна «Волгонефть-239».