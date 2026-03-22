В Польше поезд сбил стадо зубров
В Польше в населенном пункте Кравщизн Подляского воеводства железнодорожный состав сбил стадо зубров. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM.
«Поезд маршрутом Белосток — Варшава врезался в проходящих через железнодорожное полотно зубров. Пассажиры не пострадали. Три животных погибли», — говорится в сообщении.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Железнодорожное сообщение между Варшавой и Белостоком оказалось временно заблокированным.
Ранее стало известно, что в Сочи на станции «Роза Хутор» под электричку попал волк. В местном заповеднике не смогли помочь хищнику из-за охраняемости территории.
