В полиции сообщили подробности ДТП с загоревшимися автомобилями в Подмосковье
МВД Подмосковья: в ДТП близ Фрязина пострадали 4 человека
В результате ДТП в Богослове пострадали четыре человека, сообщили 360.ru в подмосковном главке МВД. Участниками аварии близ Фрязина, по данным ведомства, стали две машины.
Подробностей о состоянии пострадавших в пресс-службе не привели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По информации Telegram-канала «112», раненые получили переломы ног и ожоги — после столкновения машины опрокинулись и загорелись.
Всех пострадавших доставили в больницу. Одному из них потребовалась срочная операция.