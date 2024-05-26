Машины перевернулись и загорелись. Страшное ДТП произошло близ Фрязина

Telegram-канал «112»: 4 человека пострадали в ДТП с пожаром близ Фрязина

Крупное ДТП произошло в селе Богослово в Щелкове. Столкнувшие машины отбросили в кювет, после чего автомобили загорелись, известно о четырех пострадавших, сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, у пострадавших выявили тяжелые травмы и ожоги. С места происшествия раненых экстренно направили в ближайшую больницу.

Одному из них потребовалась операция. Сейчас врачи борются за его жизнь, добавил источник «112».

В региональных МЧС и МВД ситуацию пока не комментировали, 360.ru обращался в ведомства, но на момент написания новости получить информацию оперативно не удалось.